Lyon : un cambrioleur qui visait les personnes âgées arrêté

Un cambrioleur, suspecté d'avoir visé plusieurs personnes âgées sur l'agglomération de Lyon, vient d'être arrêté.

Un Villeurbannais de 19 ans, déjà connu pour 37 antécédents judiciaires, vient d'être arrêté le 5 février, vers 3h20.

Il faisait l'objet de recherches, ses empreintes et son ADN avaient déjà été relevés à plusieurs reprises chez des personnes âgées cambriolées dans le 4e et 8e arrondissement de Lyon, entre le 5 octobre et 12 décembre. L'individu a reconnu les faits, il sera présenté au parquet ce 6 février.