Lyon : un ascenseur dans le clocher de la Charité (mais pas pour monter)

Dès 2020, il sera possible d'accéder au parking Antonin Poncet de Lyon grâce à un ascenseur situé dans le clocher de la Charité.

Voici un lieu bien insolite pour un ascenseur qui fera presque regretter qu'il ne puisse pas monter plus haut. Le Parc Antonin Poncet de Lyon est entré dans une grande phase de rénovation. Le parking sera ainsi totalement fermé en juillet et août, avant une réouverture en septembre sur deux niveaux. Par la suite d'autres niveaux seront fermés ou ouverts en fonction des travaux de rénovation qui se poursuivront jusqu'à fin 2020. Une immense oeuvre artistique prendra alors place sur les cinq niveaux du parc.

Le plus intéressant restera sans doute la singularité qu'il sera possible de découvrir fin 2020 : un ascenseur situé dans le clocher de la Charité permettra de descendre au niveau -1. Une phrase d'étude du projet vient d'être lancée. Ce clocher est le dernier vestige d'un immense complexe hospitalier construit au XVIIe siècle et détruit en 1933.