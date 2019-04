Lyon : un appel au boycott des trottinettes électriques en libre service

Un appel au boycott des trottinettes électriques a été lancé dans plusieurs villes de France. À Lyon le nombre de ces deux-roues pourrait dépasser les 8000 avant l’été, et pose de plus en plus la question de l'occupation de l'espace public.

Un article publié sur le site internet “Elles font du vélo”, consacré à l'actualité du vélo au féminin, un appel au boycott de trottinettes électriques en libre service a été lancé. Ce nouveau mode de transport urbain a envahi Lyon comme Paris et Bordeaux depuis quelques mois. Entre Rhône et Saône, on compte déjà 5000 trottinettes en libre service et huit opérateurs. Deux autres pourraient arriver d'ici mi-mai et porter le nombre de trottinettes électriques à 8000 avant l'été. Dans son “appel au boycott”, le site internet dresse une liste de quatre raisons de ne plus utiliser ce mode de transport : “Un développement agressif et anarchique”, “aucun apport en terme de mobilité” “ces trottinettes électriques détruisent l’Homme” et “la planète”.

Aucune photo sans trottinette

Lyon Capitale est déjà revenu à plusieurs reprise sur les problèmes que posent les trottinettes électriques dans l'occupation de l'espace urbain et notamment pour les personnes aveugles. “Tentez de prendre une photo de n’importe quel endroit à Lyon, tous vos clichés seront "trotinette-photo-bombés"”, écrit notamment à juste titre l'appel au boycott.

Pourtant, force est de constater que ce moyen de transport a trouvé son public au vu du nombre de Lyonnais qui utilisent régulièrement ces deux-roues. Lors du conseil municipal de mars, la ville de Lyon a annoncé que les opérateurs de trottinettes allaient devoir payer une taxe pour occuper l'espace public. Une délibération sera votée en mai prochain lors d'un conseil municipal. Cette taxe pourrait monter autour de 50€ comme à Pairs même si rien n'est défini pour le moment. Jean-Yves Sécheresse avait par ailleurs annoncé qu'un arrêté devait être pris prochainement par Gérard Collomb pour interdire le stationnement des trottinettes sur les trottoirs. Visiblement aucun texte de la sorte n'a été adopté pour le moment.

Une charte symbolique

La municipalité a aussi adopté une charte qui n'a qu'une valeur provisoire et qui n'engagera pas légalement les plateformes de location de trottinette. Actuellement, la réglementation locale dispose seulement que “la circulation à trottinette (avec ou sans moteur) est interdite sur les voies du tramway ainsi que dans les cimetières”. Cette charte symbolique dresse notamment une liste de bonnes pratiques.

D'autres villes comme Nantes ont été bien plus drastique face à l'arrivée de ces services en retirant dès leur arrivée l'ensemble des deux roues de façon préventive. La ville a déclaré qu'elle interdisait le déploiement de trottinettes “dans l'attente du vote de la loi LOM (loi d’orientation sur les mobilités)” qui devrait intervenir avant l'été. Cette loi devrait notamment créer un cadre juridique pour ces nouveaux modes de transport. En attendant, il faudra s'armer de patience à Lyon face au nombre des trottinettes qui continue de croître de façon exponentielle et occuper un espace public déjà bien contraint.