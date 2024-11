Lyon : un ancien bénévole de l’OL et dirigeant de clubs de foot jugé pour viols 

Le procès pour viols d’un ancien dirigeant de clubs de foot et bénévole de l’OL s’ouvre ce mercredi 6 novembre devant la Cour d’assises du Rhône.

Âgé aujourd’hui de 67 ans, ce dirigeant des clubs de foot Martel Caluire puis de l'AS des Buers à Villeurbanne, et bénévole au sein de l’Olympique Lyonnais comparait ce mercredi 6 novembre devant la Cour d’assises du Rhône. Il est notamment accusé de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs entre 1989 et 2018.

Selon les accusations, l’homme aurait usé de son autorité pour agresser trois garçons d’une dizaine d’années entre 1989 et 1996, ainsi que d’autres enfants entre 1993 et 1998 puis 2018, indique l’AFP. C’est après la prise de parole d’une victime en 2020 que l’affaire a été révélée. Si les faits étaient proscrits pour cette affaire, sa plainte pour viol avait permis l’ouverture d’une enquête ainsi que l’identification d’autres victimes. L’homme encourt jusqu’à 20 ans de réclusion.