Lyon - Trains : retards et travaux ce vendredi autour de Lyon

Des travaux vont impacter la circulation des trains TER autour de Lyon vendredi et samedi.

Ce vendredi matin, des travaux et quelques retards vont impacter le réseau TER dans la région, a annoncé la SNCF sur son compte Twitter. En effet, les axes Aix-les-Bains-Chambéry, Saint-Étienne-Roanne et Saint-Étienne-Clermont sont fermés durant deux journées – vendredi et samedi- pour raison de travaux. Comme nous l'écrivions mercredi, la ligne Firminy-Le Puy est elle aussi fermée après un éboulement à hauteur d’Aurec-sur-Loire. Aucun train ne circule sur ce tronçon. Des bus ont été mis en place.

Enfin d'après la SNCF un train Bourgoin-Chambéry et un Lyon-Dijon ont accusé des retards ce vendredi matin.