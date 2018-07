Lyon : toujours pas d’écran géant pour le quart de finale

Après un match endiablé face à l'Argentine, les supporters des Bleus rêvent de voir leur équipe favorite sur grand écran. Jusqu'à présent, la municipalité lyonnaise n'était pas partante pour une telle installation.

Une fois encore, il n'y aura pas d'écran géant place Bellecour pour voir le match entre l'Uruguay et la France (quart de finale). La Ville de Lyon justifie ce choix par le coût lié aux mesures sécuritaires obligatoires : "Pour l'Euro c'était en France donc on a investi la place Bellecour, mais là c'est en Russie, les gens sont assez grands pour s'organiser entre eux, regarder le match dans les bars et passer un bon moment". Pas de grandes joies collectives à Lyon, comme on peut en voir partout en Europe depuis le début de la Coupe du monde. Dans un premier temps, la Ville avait quand même pensé à un lieu où un écran aurait pu être installé, mais a dû abandonner pour cause de travaux. On pense évidemment à la Halle Tony-Garnier actuellement en rénovation.

Du côté du Parc OL, il n'y a rien de prévu non plus. L'Olympique lyonnais précise : "Comme nous sommes un club privé, il y aurait trop de coûts à assumer pour la retransmission et les normes de sécurité. Quelques entreprises dans le cadre de séminaire peuvent le faire dans nos locaux, mais il n'y a rien de prévu pour le grand public". Du côté de Gerland, rien de prévu non plus. Le LOU confie avec humour : "Nous sommes un club de rugby, on ne va pas diffuser du foot !". Décidément, se réunir tous derrière les Bleus à Lyon semble chose impossible.