Lyon : toujours intraitable à Gerland, la bonne affaire du LOU

Battu la semaine par le leader, Bordeaux-Bègles, le LOU a bien réagi ce dimanche à Gerland. Les Lyonnais l'ont emporté face au Racing 92 (29-20) et font un pas de plus vers l'une des deux premières places de la saison régulière.

Gerland, citadelle imprenable. Les Lyonnais ont encore gagné sur leurs terres ce dimanche en Top 14. Grâce à son succès contre le Racing92 (29-20), le LOU enregistre sa 9e victoire en 9 matchs à Gerland en championnat cette saison.

Un succès plus que bienvenu après le revers chez le leader, Bordeaux-Bègles, le week-end dernier. Au classement, les Lyonnais font un pas de plus vers l'une des deux premières places de la saison régulière. Et donc d'une qualification directe pour les demi-finales du Top 14.