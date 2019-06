Lyon : Thierry Braillard impliqué dans le possible rachat du FC Nantes

L'ancien adjoint au maire de Lyon et secrétaire d'État chargé des Sports serait l'intermédiaire entre un fonds d'investissement et Waldemar Kita le président du FC Nantes pour un possible rachat du club.

Selon le journal L'Équipe, une offre de 60 millions d'euros portée par le Lyonnais Thierry Braillard a été faite pour le rachat du FC Nantes. Elle émanerait d'un fonds d'investissement dont l'identité n'est pas connue. L'ancien adjoint au maire de Lyon et secrétaire d'État chargé des Sports entre 2014 et 2017 était déjà apparu à Bordeaux lors du rachat du club.

Selon le quotidien sportif, il ne serait toutefois pas appelé à prendre des responsabilités au sein du FC Nantes, si rachat il y avait. Waldemar Kita, le président du club depuis 2007 est de plus en plus critiqué à Nantes par les supporters, notamment à cause du projet, finalement annulé, de nouveau stade et du changement d'écusson du club qui a eu lieu cette année.