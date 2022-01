Lyon : The Weeknd annule son concert prévu à la Halle Tony Garnier

L’artiste canadien The Weeknd. (Photo de Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Programmée au mois de novembre 2022, la venue de la superstar canadienne à Lyon n’aura finalement pas lieu. Son concert prévu le 12 novembre prochain à la Halle Tony Garnier a été déprogrammé après la décision du chanteur d’annuler sa tournée "After Hours".

La nouvelle va sans doute faire de nombreux déçus parmi les fans lyonnais du chanteur canadien. Dans la foulée de la décision de The Weeknd d’annuler sa tournée "After Hours" prévue à l’automne 2022 en France, la Halle Tony Garnier a officialisé le 11 janvier la déprogrammation de son concert prévu le 12 novembre à Lyon.

Les personnes ayant déjà acheté leur billet, pour ce qui s’annonçait comme l’un des concerts de l’année à Lyon, seront remboursées auprès de leur point de vente assure la salle de concert lyonnaise.

Une nouvelle tournée prévue dans des stades

Derrière cette annulation se cache la volonté de la superstar canadienne de réaliser une tournée encore plus importante. "En raison des contraintes des salles et de la demande pour plus de spectacles, je veux faire quelque chose de plus grand et spécial pour vous, qui nécessite des stades", a ainsi expliqué l’artiste sur son compte Instagram.

Une nouvelle tournée, intitulée "After Hours til Dawn Stadium Tour", est donc d’ores et déjà prévue pour cet été 2022. Les lieux et les dates de cette série de concerts n’ont pas encore été dévoilés, en revanche l’artiste a assuré sur ses réseaux sociaux que les personnes ayant acheté des billets pour sa précédente tournée seraient prioritaires lors de l’ouverture de la billetterie.