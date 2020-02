Lyon TCL : pourquoi certains tramways changent de "nez" ?

L'ancien "nez" des tramways du réseau TCL de Lyon va se faire plus rare sur certaines lignes. Lorsqu'on les voit arriver, aucun doute, ces nouvelles rames marquent une rupture de design et il y a une bonne raison derrière cela.

22 nouvelles rames de grandes capacités sont progressivement déployées sur les lignes T3 et T4 du réseau TCL à Lyon. Des rames simples à reconnaître : elles n'ont plus le même "nez" que les anciennes. Pour ceux qui s'étaient habitués au vieux design, cela peut surprendre, quelques petits commentaires sont même apparus sur les réseaux sociaux à propos de ce nouveau nez.

Ce changement a été rendu nécessaire pour des évolutions des exigences du "Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés". Le nez de ces tramways est plus allongé pour mieux protéger cyclistes et piétons en cas de collision. De son côté, le conducteur bénéficie d'un meilleur champ de vision pour mieux appréhender l’environnement autour du tramway et être en mesure d'anticiper encore plus rapidement. Pour finir sur le design, sur le côté, on retrouve également six édifices emblématiques de l'agglomération : Fourvière, les tours de la Part-Dieu, le Parc OL, le musée des Confluences, le pont Raymond-Barre, l’Hôtel-Dieu et l’Opéra de Lyon.

Jusqu'à 300 voyageurs par rame

Ces vingt deux nouvelles rames de grandes capacités de 43 mètres de long vont être déployées sur les lignes T4 (18 rames) et T3 (4 rames). Elles peuvent accueillir 300 voyageurs. Sept sont déjà arrivées en 2018 pour la ligne T4, onze nouvelles rames ont été livrées dès décembre 2019 et mises en service à cette occasion. Ainsi, en juin 2020, la ligne T4 sera entièrement exploitée avec des rames de 43 mètres, ce qui permettra d'augmenter sa capacité de 30 %.

Par ailleurs, quatre nouvelles rames plus longues seront déployées sur T3 à l'automne 2020. Selon le Sytral, "Les 2 premières permettront d’augmenter la capacité de la ligne de 20 %. Les 2 autres, qui partiront de La Soie pour rejoindre le Parc OL en s’arrêtant à chaque station, offriront, sur ce tronçon, encore 25 % de capacité supplémentaire à l’ensemble des voyageurs de la ligne".

Quant aux anciennes rames de 32 mètres, avec l'ancien nez, elles iront renforcer les lignes T1 et T2 à partir de juin 2020, pour augmenter leur capacité. Enfin, fin 2020, T2 sera prolongé pour aller jusqu'à l'Hôtel de région à Confluence. Grâce aux lignes T1 et T2, en heure de pointe, c'est un tramway toutes les 2 minutes à 2 minutes 30 qui circulera entre Perrache et Confluence.