La ligne de métro D est impactée par un incident électrique ce mardi 18 août.

En raison d'un incident électrique, la ligne de métro D ne circule plus entre Grange Blanche et Vaise depuis 9h10. Seules les stations entre Grange Blanche et Vénissieux sont desservies.

Le retour à la normale est prévu autour de 10h45.

Des bus relais sont mis en place de Grange Blanche à quai Tilsitt et de quai Tilsitt à Gare de Vaise