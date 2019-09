Lyon TCL : fin 2020, le tramway T2 ira jusqu'à Confluence

Le quartier de Lyon Confluence, souvent accusé d'être mal desservi par les transports en commun, va bénéficier d'un prolongement du tramway T2.

Actuellement, la meilleure façon d'aller dans le quartier Lyon Confluence reste... le vélo. Les voitures sont coincées dans de perpétuels bouchons et le tramway T1 ne suffit pas à lui seul à absorber la demande.

Le Sytral vient d'annoncer que fin 2020, la ligne de tramway T2 sera prolongé et ira jusqu'à la station Hôtel de Région - Montrochet. Cette avancée devrait contribuer à mieux desservir le "quartier du futur", toujours coincé dans le passé en matière de transport en commun. Par ailleurs, entre la ligne T1 et T2, la fréquence se verra augmentée entre Perrache et Confluence, avec un tramway toutes les 2 minutes à 2 minutes 30 en heures de pointe.