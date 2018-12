Lyon TCL : des conducteurs de bus en grève pour la Fête des lumières ?

Après la grève des régulateurs métro du réseau TCL qui vient juste de s'achever, allons-nous vers un mouvement de certains conducteurs de bus à Lyon ? Dans un communiqué, la CGT annonce une grève pour les 7 et 8 décembre et des débrayages d'une heure. Selon nos informations, elle devrait être très limitée.

Suite à un mouvement initié par l'UGICT CGT et TCL CGT, les régulateurs métro étaient en grève à Lyon depuis le 12 novembre. Néanmoins, un protocole d'accord a été signé juste avant le début de la Fête des lumières le 5 décembre, mettant fin à cette grève. Alors qu'on aurait pu penser que la Fête des lumières se déroulerait sans mouvement social du côté de TCL, la CGT et UGICT CGT annoncent dans un communiqué une grève du personnel de conduite du dépôt de La Soie. Ce mouvement est prévu durant une heure le 7 décembre de 17h à 18h et le samedi 8 décembre de 11h à 12h et de 17h à 18h, avec "des revendications salariales dans le contexte actuel".

Contacté par Lyon Capitale, Keolis indique : "Il s'agit d'un mouvement très localisé, uniquement sur le dépôt de la Soie, avec très peu de grévistes. Il n'y aura aucun impact sur le service".