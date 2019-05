Lyon : TCL aimerait que vous rechargiez votre abonnement en fin de mois

À Lyon, les abonnés TCL ont eu la surprise de recevoir un SMS les incitant à recharger leur abonnement en fin de mois. Une façon pour TCL de permettre à ses clients de ne pas perdre leur temps dans les files d'attente du début de mois, mais aussi de protéger sa plateforme e-Técély sous-dimensionnée.

"Votre abonnement TCL est disponible en agence, sur distributeur, chez votre point service ou en ligne. N'attendez pas le dernier moment !" : les abonnés TCL ont peut-être eu la surprise de recevoir ce SMS les encourageant à aller recharger leur abonnement dès cette fin de mois, s'ils ne sont pas mensualisés. TCL souhaite ainsi éviter à ses clients les longues files d'attente qui peuvent apparaître en heure de pointe lors des premiers jours de mois. Début juin, la saturation pourrait être un peu plus forte que d'habitude devant les agences et distributeur, le mois commençant un samedi, avec la possibilité pour certains de s'offrir une pause quatre jours s'ils font le pont. Bref, les usagers pourraient être nombreux à vouloir recharger le 3 juin.

Une agence en ligne qui ne peut pas absorber le flux client

Le conseil est également loin d'être désintéressé du côté de TCL, puisque certains débuts de mois l'agence en ligne e-Técély n'est pas en mesure d'absorber une forte hausse du nombre de connexions. Sous-dimensionnée, la plateforme peut être alors inaccessible. Ce début juin présente tous les facteurs pour que cela arrive, le SMS est également une manière de vouloir étaler le nombre de connexions pour éviter qu'il y en ait trop de manière simultanée le 2 au soir ou le 3 au matin.

Mais TCL pourra remuer ciel et terre, il se heurtera à la réalité de la vie des Lyonnais : certaines personnes ne sont payées qu'en début de mois et si elles ne rechargent pas plus tôt, c'est simplement parce qu'elles ne veulent pas ou ne peuvent pas faire cette dépense tout de suite. Et cela, un SMS ou un souhait n'y changeront rien. La seule solution est une agence e-Técély correctement dimensionnée pour laisser les gens recharger quand ils le peuvent en ligne. On ne force pas les usages !