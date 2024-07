Un nouveau parking dans le quartier de Gerland

Ce lundi 22 juillet, un nouveau parking a ouvert dans le quartier de Gerland.

Situé dans le quartier de Gerland, à proximité du pont Raymond Barre, ce parking repris en gestion par l’entreprise publique locale LPA, répondra aux besoins de stationnement des visiteurs du musée des Confluences et de la Halle Tony Garnier.

Le parking est situé à six minutes à pied du musée et une minute à pied de la salle de concert. Il est doté de 158 places de stationnement pour les voitures et les motos sur un seul niveau. Son accès s’effectue depuis la rue Antonin Perrin. Des travaux seront réalisés d'ici fin 2024 pour l'installation d'un ascenseur afin de permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite.

