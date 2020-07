Lyon sous les orages violents : la vigilance passe en orange dans le Rhône

Météo pluie et nuages Lyon (DR)

Météo France vient de faire monter la vigilance "orages violents" d'un cran pour le Rhône.

"Jaune" à l'origine ce mercredi matin, la vigilance "orages violents" vient d'être passée en orange par Météo France. Les phénomènes météorologiques les plus violents sont attendus entre 15 heures et 22 heures.

"Cet après-midi et ce soir, orages localement forts accompagnés de grêle et de rafales de vent sur la région Rhône-Alpes et le département de la Haute-Loire", précise Météo France, "Des chutes de grêle, possiblement de gros diamètre, sont attendues sous ces orages".

Des pluies de fortes intensités et des rafales de vent jusqu'à 70 km/h sont attendues.

Restez prudents lors de vos activités à l'extérieur.