Lyon : sous l'emprise de stupéfiants, il percute et blesse deux policiers

Dans la nuit de dimanche à lundi, un Lyonnais de 23 ans a percuté une voiture de police en tentant d'échapper à un contrôle. Deux officiers ont été blessés et transportés à l'hôpital.

Un jeune homme originaire de Lyon a été interpellé devant son domicile du 8ème arrondissement lundi matin, peu après minuit, pour avoir tenté d'échapper à deux reprises à un contrôle de police, percuté le véhicule du Groupe de Sécurité de Proximité (GSP) et blessés deux représentants des forces de l'ordre.

Tout commence rue du Commandant Pégout, lorsque le conducteur, un Lyonnais de 23 ans, refuse d'obtempérer aux injonctions de s'arrêter émises par les policiers. Bloqué par ces derniers, l'individu décide malgré tout de prendre la fuite au volant de sa voiture et percute le véhicule de la GSP.

S'en suit une traque qui prendra fin devant le lieu de résidence du forcené. Reconnu par les agents, le chauffard tente de fuir une seconde fois mais s'encastre dans le véhicule des policiers, en blessant deux. Transportés à l'hôpital, ils en ont respectivement pour deux et dix jours d'ITT.

Finalement arrêté et contrôlé, le suspect roulait sans permis de conduire au moment des faits et était sous l'emprise ainsi qu'en possession de stupéfiants. Placé en garde à vue, il a partiellement reconnu les faits durant son audition et sera déféré devant le parquet ce mardi.