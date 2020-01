Lyon : sortant d'une fenêtre, les cambrioleurs arrêtés après leur série

Deux individus qui venaient de commettre une série de cambriolages dans l'agglomération de Lyon ont été arrêtés alors qu'ils sortaient par la fenêtre d'une boulangerie.

Auraient-ils continué toute la nuit ? À Saint-Priest, dans l'agglomération de Lyon, les policiers ont interpellé ce 9 janvier vers 3 heures deux cambrioleurs, alors qu'ils sortaient par la fenêtre d'une boulangerie qu'il venait de visiter. Appréhendés devant l'établissement situé route de Grenoble, ils étaient porteurs d'un tournevis. Les tiroirs-caisses provenant de deux autres commerces cambriolés plus tôt dans la soirée ont été découverts dans leur véhicule.

Les deux hommes de deux hommes pris en flagrant délit, âgés de 24 et 23 ans, originaires de Bron et Mulhouse, comptabilisent 5 et 10 antécédents judiciaires. Ils ont reconnu les faits et seront présentés au parquet ce vendredi 10 janvier.