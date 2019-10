Lyon : Sandrine Runel (PS) moque le “psychodrame” Collomb/Kimelfeld

La candidate PS s'est moquée de la bataille qui s'est jouée mercredi entre Collomb et Kimelfeld lors de la reconstitution du Fonds mondial contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose à Lyon.

La candidate désignée par le Parti socialiste pour les élections municipales de 2020 a été élue hier par les militants avec un peu plus de 75 % des suffrages. Dans un communiqué pour annoncer le résultat elle en a profité pour moquer la bataille actuelle entre Gérard Collomb et David Kimelfeld, ses deux anciens “camarades” socialistes. “Alors que le psychodrame de la désignation du candidat du parti présidentiel connaît de nouveaux rebondissements ces jours-ci, en parasitant l’enjeu majeur de la reconstitution du Fonds Mondial contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose, les militants socialistes désignaient ce jeudi soir démocratiquement leurs candidats aux élections municipales de 2020”, écrit-elle.

Pour les municipales, Sandrine Runel veut mettre en avant une “vision d’une ville exemplaire, plus accueillante, plus respirable et plus accessible à tous, qui ne laisse plus se creuser les inégalités” et “une méthode basée sur la collaboration et le rassemblement le plus large possible des forces de gauche et écologistes lyonnaises”.