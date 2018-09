Lyon : risque d'allergie à l'ambroisie très élevé pour la rentrée 

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée de France par l’ambroisie. Une plante envahissante et très allergisante dont les pollens explosent en cette rentrée 2018.

La vallée du Rhône est un couloir noir pour les allergiques à l'ambroisie. Ce début de mois de septembre s'annonce d'ores et déjà difficile avec un risque d'allergie jugé très élevé dans le Rhône par le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). “Le risque d’allergie associé à l’ambroisie sera maximal sur la vallée du Rhône de Lyon à Montélimar et élevé autour avec les couleurs oranges et rouges qui sont de sortie pour les départements du Rhône, de la Drôme, de l’Isère, de l’Ain, de l’Ardèche”, explique ce dernier. “Les pollens d'ambroisie seront, en ce temps de rentrée scolaire, au sommet de leur période de dispersion. Tant que le soleil sera présent, ces pollens envahiront les principales zones d'infestation et se répandront sur tous les territoires adjacents”, précise le RNSA.

Dans le détail, c'est l'Est lyonnais, de Rillieux-la-Pape en passant par Saint-Priest jusqu'à Givors, qui est actuellement le plus touché par les pollens d'ambroisie. L'ambroisie est une plante envahissante apparue en France à la fin du XIXe siècle en provenance d'Amérique du Nord dont le pollen est fortement allergisant. Elle pousse principalement dans les cultures de printemps comme le tournesol et le long des routes, des voies ferrées, des vergers, etc. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus touchée en France. En Rhône-Alpes, environ 10 % de la population de Rhône-Alpes sont allergiques au pollen d’ambroisie.

