Lyon - Rhône : fin de l'alerte orange aux orages

Météo France vient de basculer le département du Rhône et la métropole de Lyon en vigilance jaune aux orages.

Les orages qui ont touché le département et la métropole de Lyon dans la nuit de mardi et mercredi sont passés. Météo France vient de lever l'alerte orange aux orages activée hier après-midi. L'ensemble de la région est désormais en vigilance jaune aux orages et pluies jusqu'à 20h.

De nombreux impacts de foudre ont été répertoriés, quelques averses de grêle ont touché le département sans gravité selon les premières constatations. Une panne de courant a eu lieu dans le Beaujolais ou la foudre a touché une ligne à haute tension. Du côté des pompiers, une centaine d'interventions ont été répertoriées.