Lyon : réseau TCL renforcé ce dimanche pour les courses de noël

A l'occasion de l'ouverture exceptionnelle des commerces le dimanche, les TCL ont renforcé leur réseau à Lyon.

Pour faciliter les achats en ces périodes de fêtes de fin d'année, les grands centres commerciaux ainsi que de nombreux magasins lyonnais sont ouverts le dimanche, et ce jusqu'à la fin du mois de décembre. Pour faciliter les déplacements et les traditionnelles courses de cadeaux, les TCL ont mis en place une offre renforcée. Entre des fréquences augmentées pour les lignes C3, C6, C9, C10, C13, 40 et un métro B renforcé, il devrait être plus simple de ce déplacer les dimanches dans la métropole de Lyon. Les tramways T1 e T2 seront également plus fréquents à partir du début d'après-midi.