Lyon : réouverture de la déchèterie fluviale et reprise de la collecte des textiles

Dès ce samedi matin, la déchèterie fluviale du quai Fulchiron tout comme la collecte des textiles, interrompue durant la crise du coronavirus.

La déchèterie fluviale du quai Fulchiron (Lyon 5e) va rouvrir au public à partir de ce samedi 4 juillet à 9h. “Elle sera ouverte durant tout l’été à l’exception du samedi 15 août”, a déclaré le Grand Lyon dans un communiqué. Dans le même temps, la collecte des textiles, interrompue pendant le confinement, reprend progressivement dans la métropole, dans les déchèteries et les bornes et points de dépôt volontaire.

“La déchèterie fluviale est réservée aux ménages à pied en deux roues et en véhicules légers. Les véhicules utilitaires et remorques de plus de 500 kg sont interdits”, précise la collectivité.

Les déchets acceptés sont : encombrants, déchets d’ameublements, bois, métaux, papiers cartons, déchets d’équipements électriques et électroniques, piles et déchets diffus spécifiques (aérosols, bases, acides, huiles végétales, peintures, produits phytosanitaires, solvants et batteries).

Durant les heures d'ouverture (9h-18h), l’accès au bas port du quai Fulchiron est interdit, par arrêté préfectoral, à toute personne étrangère au service et à toute personne qui ne serait pas un usager de la déchèterie fluviale.

Enfin, le service des déchèteries mobiles reprendra au début du mois de septembre sur les emplacements habituels à Lyon et Villeurbanne, avec un rendez-vous par mois pour chaque point.