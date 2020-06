Lyon : Renault Trucks annonce 463 suppressions de poste

Touchée de plein fouet par la crise du coronavirus, l'entreprise a annoncé la suppression, en France, de 463 postes.

Dans un communiqué publié sur son site internet, l'entreprise Renault Trucks a annoncé “la suppression, en France, de 463 postes, exclusivement des postes d’employés et de cadres.” “Renault Trucks réfléchit, en parallèle, à créer de nouveaux postes par la réinternalisation de certaines activités qui permettrait de réduire le nombre de suppression de postes de façon significative”, a déclaré l'entreprise. Des suppressions d'emploi directement liées à la crise du Covid-19.

“Après des années favorables durant lesquelles ses clients ont massivement renouvelé leurs parcs de camions, Renault Trucks voit ses activités impactées par la crise économique mondiale post COVID-19, et par le ralentissement de la demande de véhicules industriels. Le constructeur, filiale du groupe Volvo, envisage de procéder à un ajustement de ses effectifs, en France, afin de restaurer sa compétitivité, et d’assurer son développement sur le long terme”, a ajouté Renault Trucks.

“Ajuster notre organisation et réduire nos coûts est impératif pour la pérennité de notre entreprise et pour celle de nos partenaires et fournisseurs”, a expliqué Bruno Blin, président de Renault Trucks SAS. L'entreprise souhaite “s'appuyer uniquement sur des mesures de départs volontaires et des mobilités internes, et ainsi de ne procéder à aucun licenciement contraint.”

Des négociations vont débuter avec les organisations syndicales sur ce plan de suppression de postes.