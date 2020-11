Lyon : rassemblement pour la fermeture des centres de rétention

Le collectif des sans-papiers de Lyon et le collectif Lyon anticra appellent à manifester ce samedi pour demander la fermeture des centres de rétention administrative (CRA). Le cortège doit partir du Forum Réfugiés à 14h.

La mobilisation est organisée par le collectif des sans-papiers de Lyon et le collectif Lyon anticra et signé par de nombreuses organisations. La manifestation, déclarée, doit partir du Forum Réfugiés, au 326 rue Garibaldi, et se rendre jusqu’à la préfecture du Rhône.

Les organisateurs demandent la fermeture des centres de rétention administrative qui "continuent à enfermer et à mettre en danger la vie des prisonnièr.es". Ils dénoncent notamment les conditions sanitaires au sein du CRA de Lyon, où plusieurs cas positifs au coronavirus ont été détectés.