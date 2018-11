Lyon : rassemblement contre les LGBTphobies ce samedi

Alors que le nombre d’agressions homophobes augmentent, les associations lyonnaises appellent au rassemblement ce samedi à 17h aux Terreaux.

Le nombre d’agressions homophobes et plus largement LGBTphobes augmentent en France. Et Lyon n’est pas épargné. Depuis quelques temps, les victimes d’agressions homophobes osent prendre la parole et dénoncent dans les médias les comportements violents et insultants auxquels ils doivent faire face quotidiennement. Et pour marquer encore plus les esprits, la délégation lyonnaise de SOS Homophobie et le centre LGBTI de Lyon appellent au rassemblement ce samedi à 17h, sur la place des Terreaux. Les associations réclament des actions concrètes de la part du gouvernement pour sensibiliser, au niveau national, sur les LGBTphobies, mais aussi pour former les professeurs, magistrats, policiers et gendarmes à cette sensibilisation. En parallèle, ils demandent l’adoption d’une circulaire visant à "rappeler l’arsenal sur les LGBTphobies" selon Rue89 Lyon.

Aux côtés de ce rassemblement, les associations évoqueront également le cas de PMA et de l’homoparentalité, sujet d’actualité.