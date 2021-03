Lyon : qui est Cécile Cukierman, candidate (PCF-LFI) aux élections régionales ?

À trois mois des élections régionales et alors que la campagne électorale débute, Lyon Capitale vous présente les candidats en lice. Ce mardi, nous débutons cette série avec Cécile Cukierman, la sénatrice communiste qui a réussi à faire alliance avec les Insoumis

Alors que la gauche se perd en négociations stériles depuis des mois, Cécile Cukierman, sénatrice communiste et conseillère régionale, peut se targuer d’avoir déjà réussi à reconstituer le Front de gauche. Gabriel Amard, le chef de file régional des Insoumis et gendre de Jean-Luc Mélenchon, s’est rangé derrière sa candidature aux premiers jours de 2021. “Cécile Cukierman a su s’imposer dans la classe politique locale. Elle est respectée de ses pairs et notamment de nos partenaires de gauche. D’ailleurs quand on a proposé sa candidature aux Insoumis, ce scénario s’est imposé presque naturellement”, souligne Raphaël Debû, conseiller régional et métropolitain communiste.