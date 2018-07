Lyon : quels parkings sont fermés cet été ?

Lyon Parc Auto (LPA) va réaliser des travaux cet été pour améliorer la qualité de ses parkings et satisfaire ses clients dans ses services. En conséquence, des parkings seront fermés ou auront des services arrêtés temporairement.

D’après Le Progrès, dans le 1er arrondissement, le parc de stationnement de l’Hôtel de Ville est fermé du 1er juillet au 15 septembre pour cause de travaux d’électricité, de peinture aux sols et aux murs. Sa réouverture partielle, avec le parc vélos, est prévue le 20 août. Au Parc Terreaux, une rénovation des ascenseurs a lieu entre le 11 juin et le 30 novembre, mais deux ascenseurs sur trois sont maintenus en service.

Dans le 2e arrondissement, des travaux d’électricité et de peinture ont également lieu au Parc Cordeliers. Les niveaux 1 et 2 sont fermés du 2 juillet au 5 septembre. Le Parc Grolée est entièrement fermé pour les mêmes raisons du 23 juin au 10 septembre. Une ouverture partielle se fera au mois d’août selon l’avancement des travaux. Au Parc République, seuls les escalators et l’ascenseur PMR (Personne à mobilité réduite) sont arrêtés du 2 au 31 juillet.

Dans le 3e arrondissement, le niveau 7 du Parc des Halles est fermé à partir du 1er août pour réaliser des travaux de la terrasse en septembre.