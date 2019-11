Lyon : quelles conditions de circulation ce week-end du 11 novembre ?

Bison futé voit vert ce week-end à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce week-end du 11 novembre s'annonce calme sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Du vendredi au lundi, Bison futé voit du vert dans toute la région. Seule la région parisienne sera orange dans le sens des départs ce vendredi et dans celui des retours lundi.

De manière générale, il est conseillé d'éviter de quitter ou de regagner les grandes métropoles en particulier celles d’Aix-en-Provence, Tours, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Clermont-Ferrand, Rouen et Grenoble entre 16 h et 21 h le vendredi et le lundi entre 15h et 20h.