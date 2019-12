Lyon : quelle météo pour la fin de l'année 2019 ?

Pour la fin d'année 2019, Lyon devrait avoir des airs de ville de polar.

Le brouillard et la brume ont longtemps collé à la peau de Lyon. Une atmosphère de polar qui devrait accompagner cette fin d'année 2019. Selon Météo France, des bancs de brouillard plus ou moins épais vont venir envelopper la ville à partir de dimanche. De la brume essentiellement présente en matinée et à la tombée du jour dimanche et lundi. Les après-midi devraient être plus ensoleillés.

À partir de mardi, le temps oscillera entre nuages et de nouveau brume. Selon Météo France, on ne devrait donc pas trop voir le soleil à Lyon en cette fin d'année. Aucune averse n'est annoncée pour le moment.

Quant au 1er janvier 2020, c'est à nouveau de la brume qui est annoncée, cette fois-ci tout au long de la journée sans discontinuer.