Lyon : quel trafic pour les départs en vacances de Noël ce vendredi ?

Si le trafic SNCF reste fortement perturbé à Lyon, la situation va légèrement s’améliorer ce vendredi, jour de départ en vacances de Noël.

La SNCF vient d'annoncer les prévisions de circulation des trains ce vendredi 20 décembre. À Lyon, la circulation sera un peu meilleure que les jours précédents avec en moyenne un TER sur trois. Concernant les TGV 15 allers/retours entre Lyon et Paris sont prévus, 6 vers Marseille et 4 vers Montpellier. Enfin, pour les Intercités, un train sur deux circulera en moyenne. Par ailleurs, quatre allers-retours entre Clermont-Ferrand et Paris sont annoncés (05h30, 08h30, 13h30 et 17h28 au départ de Clermont) .

Concernant les TER, 654 autocars vont compenser certaines annulations de trains. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la SNCF.