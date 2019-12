Lyon : quel parcours pour la manifestation ce vendredi ?

Le cortège circulera uniquement dans le quartier de la Part-Dieu près de la gare ce vendredi à Lyon.

Une nouvelle manifestation va avoir lieu ce vendredi à Lyon contre la réforme des retraites. Le cortège qui s'annonce plus petit que d'habitude de rejoindra pas la place Bellecour, mais circulera uniquement dans le quartier de la Part-Dieu. Le rassemblement aura lieu devant le centre commercial de la Part-Dieu. Après une déambulation dans le quartier via le boulevard Vivier Merle, la rue de Bonnel et la rue de la Villette il terminera sa route rue d'Aubigny derrière la gare. Environ 400 manifestants cheminots sont attendus.