Lyon : quel parcours pour la manifestation ce jeudi 19 décembre ?

Le cortège s'élancera du 6e arrondissement de Lyon (quartier Brotteaux) pour rejoindre la place Bellecour.

Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue ce jeudi à Lyon. Des perturbations sont attendues en centre-ville de Lyon.Le rassemblement est prévu à 11h30 place Jules Ferry (ancienne gare des Brotteaux), puis le cortège empruntera le boulevard des Belges, le cours Vitton, la rue Garibaldi, le cours Gambetta, le pont de la Guillotière, la rue de la Barre pour se terminer place Bellecour.

Hormis ce cortège, les manifestations seront interdites dans le centre-ville de Lyon. La préfecture a de nouveau mis en place des zones où il sera interdit de manifester entre 8h à 22h à l'intérieur du périmètre suivant : “rue du Puits Gaillot, place des Terreaux, rue d’Algérie, quai Saint-Vincent, quai de la Pêcherie, quai Saint-Antoine, quai des Célestins, rue du Colonel Chambonnet, rue de la Barre, quai Jules Courmont et quai Jean Moulin (les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint-Antoine, des Célestins, Jules Courmont et Jean Moulin et la rue de la Barre sont exclus de ce périmètre). Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont également interdits rue Victor Hugo”.