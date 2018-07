Lyon : quel avenir pour la piscine de Gerland ? Réponse avant l'été

Questionné sur l'avenir de la piscine de Gerland dans le 7e arrondissement, Georges Képénékian a déclaré qu'il espérait pouvoir donner une réponse “avant la fin de l’été”.

Lors du conseil municipal qui a lieu ce lundi, Christophe Geourjon (Les indépendants) a questionné l'exécutif sur l'avenir de la future piscine municipale de Gerland (Lyon 7e). Après avoir laissé l'équipement au LOU en 2016, Gérard Collomb avait décidé de récupérer la piscine pour les années 2017, 2018 et 2019 et annoncé la construction d'un nouvel équipement dans l'arrondissement. Un nouvel équipement dont on ne sait pas encore grand-chose. Ce qu'a regretté l’élu du 7e arrondissement : “Nous ne recevons que des bribes d’information, sans réelles nouvelles, concernant le financement et le fonctionnement de la piscine”. Comme l'a souligné Christophe Geourjon, Georges Képénékian avait déclaré en mars 2018 qu'une réponse serait apportée avant l’été. “Je vous avais dit avant l'été, mais les études méritent un peu plus de travail. Il y a des discussions sous le contrôle des architectes des bâtiments de France donc j'espère qu'avant la fin de l'été nous serons en mesure d'apporter une réponse”, a déclaré le maire de Lyon ce lundi. Concernant le coût des travaux, le successeur de Gérard Collomb a rappelé qu'il “est plus facile de maîtriser le coût d'un bâtiment neuf que de retaper de l’ancien”. M.Képénékian a enfin demandé aux élus d'opposition d'arrêter “les trucs qui font penser qu'il n'y a que du flou”.