Les Journées Européennes du Patrimoine 2020 c’est déjà ce week-end dans la Métropole de Lyon. Plus de 450 animations sont proposées pour toute la famille autour, cette année, du thème "Patrimoine et éducation : les portes du savoir".

Avec 463 animations sur 297 sites ouverts dans toute la Métropole il y’aura, cette année encore, beaucoup de choses à découvrir pour les Journées du Patrimoine. Contexte sanitaire oblige, les différents événements adapteront le nombre de participants aux animations pour éviter tout risque pour les visiteurs. Pour cela, attention, la plupart d’entre eux exigent une réservation en amont.

La thématique de l’édition 2020 est "Patrimoine et éducation les portes du savoir", l’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire de l’éducation, de la pédagogie, comment l’éducation façonne les relations sociales, la politique, l’architecture de la Métropole. Éducation et Journée du Patrimoine, la transmission est à l’honneur cette année. Le programme complet est disponible ici.

Quelques événements à découvrir le 19 et 20 septembre :

L’exposition pour les férus d’histoire : Éduquer et penser l'éducation du Moyen-Âge au XXe siècle

l’ENS Lyon et la Bibliothèque Diderot de Lyon sortiront quelques belles presses de leurs collections sur l’histoire de l’éducation. La visite fera découvrir à quoi pouvaient bien ressembler les premiers manuels scolaires, les initiatives pédagogiques de l’ancien régime, savoir comment on apprenait avant.

Réservation obligatoire. Des sessions de 1h sont organisées entre 9h et 17h le samedi à l’ENS Lyon, dans le 7e arrondissement.

Plus de détails ici.

Pour les plus jeunes : Chasse au trésor des tailleurs de pierre

À Saint-Didier-au-Mont-d’Or les enfants, accompagnés, pourront participer à une chasse au trésor sur un circuit de 2km parsemé par un grand nombre d’épreuve pour en apprendre plus sur les tailleurs de pierre.

L'événement est organisé le dimanche entre 14h et 17h à Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

Plus de détails ici.

Un après-midi chez les canuts : Visite de l’atelier municipal de tissage

Visite d'un atelier et de ses métiers à tisser. L'atelier était celui d'une authentique famille de canut. Une visite d'une heure pour une tranche d'histoire quotidienne lyonnaise.

Réservation obligatoire. Les visites guidées sont organisées toutes les heures samedi et dimanche dans le 4e arrondissement de Lyon.

Plus de détails ici.

Une balade filmique pour redécouvrir son quartier, sa ville : Circulez, il y a beaucoup à voir !

Le nouveau théâtre du 8e et la MJC Laënnec-Mermoz proposent une balade dans le quartier des États-Unis et Mermoz. La balade fléchée est émaillée de films courts dispersés dans la ville. Sur des sites signalés arbres, grilles, murs, ont des codes à scanner pour découvrir des tranches de vie : portrait, témoignages, fiction...

Réservation obligatoire. La visite est organisée le samedi à 16h dans le 8e arrondissement de Lyon.

Plus de détails ici.

Les mélomanes ne seront pas en reste : Subs Symphonique

Le nouveau directeur musical de l'Orchestre national de Lyon offre deux concerts à la Verrière des SUBS avec ses 104 musiciens.

Réservation obligatoire. Samedi à partir de 18h dans le 1er arrondissement.

Plus de détails ici.

La nouveauté à ne pas rater : L’hôtel-Dieu et la charité retrouvés - Au cœur du dôme des Quatre-Rangs

La partie la plus ancienne du Grand Hôtel-Dieu, son dôme, ses apothicaireries, sa salle des archives... s'ouvrent aux visiteurs le temps d'un week-end.

Visite libre. De 10h à 19h le samedi et le dimanche.

Plus de détails ici.