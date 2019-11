Lyon : que faire à Lyon ce lundi 11 novembre férié ? Des idées sorties

Ce lundi, c'est férié. C'est week-end prolongé. Le temps est maussade. Vous n'avez rien de prévu. Quelques idées sorties.

Le salon du chocolat

Ce week-end prolongé, jusqu'à lundi soir donc, se déroule le salon du chocolat à la Cité Internationale (6e arrondissement de Lyon). Plus de 80 chocolatiers de la région et de la France entière sont présents. Au programme : dégustations, expositions chocolatées, ateliers pâtisserie, animations et défilé de robes en chocolat.

- Ce lundi jusqu'à 19h.

Cité internationale - 50 Quai Charles de Gaulle, Lyon 6.

Tarifs prévente : 9,52€ adulte / 4,20€ enfant / gratuit moins de 3 ans

La Route de la Soie à l’hippodrome

L’hippodrome de Lyon-Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin, reste ouvert pour ce lundi férié. Une atmosphère orientale y régnera. Vous retrouverez un spectacle équestre, des cracheurs de feu, des danseuses sur le thème oriental, des barbes à papa gratuites et des calèches à poney. Au programme également : 8 courses de trot, dont le fameux Prix Ourasi.

- ce lundi de 15h30 à 21h

Hippodrome de Lyon La Soie, 1 avenue de Böhlen, Vaulx-en-Velin

Tarifs : 10€ adultes / 5€ étudiants / 3€ pour les personnes atteintes de handicap. Gratuit pour les moins de 18 ans et les licenciés FFE (sur présentation d'un justificatif en cours de validité).

Roller Disco au Sucre

Pour la 5e année, le Roller Disco est de retour au Sucre, dans le quartier de Confluence, à Lyon. Un véritable défilé de patins à roulettes. La fête, sur le dance floor, en patins. Vous enfilez des patins à roulettes et vous "dansez" avec le collectif Dynamitas aux platines.

- ce lundi de 16h à 21h

Le Sucre, 50 quai Rambaud, 69002 Lyon

Tarifs : 10€ (gratuit pour les - 7 ans). Rollers en location pour 4€ (quantité limitée, 50 paires du 37 au 43).