D’après une étude révélée par l’Inserm, la région Auvergne Rhône-Alpes serait la plus touchée par les punaises de lit avec 216 consultations pour 100 000 habitants en un an. C’est deux fois plus qu’en région parisienne.

Les punaises de lit peuvent rendre notre quotidien infernal : démangeaisons, insomnies et anxiété. Une étude menée par le réseau de surveillance sanitaire Sentinelles (Inserm-Sorbonne université) vient de révéler leur présence élevée dans les draps, oreillers, matelas, murs et fauteuils des habitants de la région Auvergne Rhône-Alpes. D’après l’étude, près de 70 000 consultations ont été enregistrées en France l’an dernier liées à une infestation de punaises de lit. La région Auvergne Rhône-Alpes compte, quant à elle, près de 216 consultations pour 100 000 habitants, soit deux fois plus qu’en Ile de France (96 consultations).

98 % des consultations concernent la présence de lésions cutanées indique la Direction Générale de la Santé, qui a financé l’étude, ainsi que la dégradation de l’état psychologique : "39 % des patients estimaient que l’infestation avait eu un retentissement sur leur vie professionnelle, familiale ou sociale.".

Parmi les régions les plus touchées par les punaises de lit, Auvergne Rhône-Alpes arrive en tête, suivie par la région PACA (145 consultations) et Grand Est (129). À l’inverse, la région Pays-de-la-Loire n’a comptabilisé que 19 consultations en un an.

La Direction Générale de la Santé indique "saisir l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (l’Anses) afin qu’elle actualise les recommandations quant aux méthodes efficaces de lutte contre les punaises de lit".

L’Etat a mis en place un numéro (0.806.706.806) et le site stop-punaises.gouv.fr, dédiés à la question des punaises de lit.