Lyon : prison ferme pour les agresseurs de deux policiers municipaux

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné les trois agresseurs de deux policiers municipaux à des peines allant d’un à deux ans de prison, mardi 7 juillet.

Le dimanche 5 juillet dernier, deux policiers municipaux à moto ont été appelés dans le 1er arrondissement par des riverains pour "tapage nocturne". A leur arrivée, place Colbert, ils ont été agressés par trois individus, auteurs du tapage. L’un des agents a été transféré à l’hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc.

Le procureur avait requis 30 mois de prison ferme pour deux des auteurs. Finalement, hier, les trois individus ont écopé respectivement de deux ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, le second de 18 mois de prison dont 6 mois ferme et le dernier à 12 mois de prison, dont six avec sursis. Deux d’entre eux ont été placés en détention dans la foulée de la condamnation. Ces peines sont assorties de mise à l’épreuve et versements de dommages et intérêts d’après nos confrères de France 3.

Grégory Doucet, maire de Lyon, avait exprimé son soutien aux deux policiers, dimanche dernier : "Toutes mes pensées vont à nos deux agents de police municipale, agressés dans le cadre de leur mission de service public. Je leur souhaite un prompt rétablissement et leur adresse toute notre reconnaissance".