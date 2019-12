Lyon : pourquoi un trolleybus de 1977 circule-t-il sur la ligne C3 ?

Un trolleybus des années 70 a été aperçu sur la ligne TCL C3 à Lyon, déclenchant quelques interrogations. Non, il ne va pas remplacer les nouveaux trolleys qui seraient déjà trop saturés. Explications.

Ce jeudi 19 décembre, certains Lyonnais se sont peut-être demandé s'ils n'étaient pas tombés dans une faille spatio-temporelle en voyant un bus des années 70 rouler dans les rues de la ville. D'autres ont pu le croiser sur la ligne du C3, se demandant si TCL n'avaient pas ressortis ses anciens bus pour répondre à une demande toujours plus forte.

Il s'agit en réalité d'un véhicule appartenant à l'association Trolleybus Club Lyonnais, qui participe à préserver et faire vivre l'histoire des trolleybus de la région lyonnaise depuis 2013 (voir le site ici). Ce modèle est un Berliet ER100 R de 1977 qui a appartenu aux TAG de Grenoble, restauré aux couleurs TCL des années 70.

Il ne s'agit donc pas d'un bus lyonnais de Lyon à l'origine, mais les TCL exploitaient bien ce modèle à l'époque. Le 14 juillet, Trolleybus Club Lyonnais avait proposé à une trentaine de personnes de se balader sur l'itinéraire de la ligne 4 (Jean Macé - Cité Internationale).

L'association a présenté le Trolley au contrôle technique ce jeudi pour prolonger son droit de rouler pour six mois (les bus récents sont également contrôlés tous les six mois). Régulièrement, TCL l'autorisent à utiliser son réseau et ses lignes. Il ne fait aucun doute que les Lyonnais devraient le recroiser en 2020.