Lyon : pour faire face au coronavirus, les HCL cherchent des personnels soignants

Alors que pas loin de 1500 volontaires œuvres déjà au sein des Hospices civils de Lyon pour faire face à l'épidémie de coronavirus, les HCL cherchent toujours des volontaires dans des domaines spécifiques.

Pour gérer l'épidémie de coronavirus Covid-19 les HCL comptent chaque jour sur 7 500 à 8 000 professionnels de santé. Parmi eux, déjà 600 volontaires sont venus prêter main-forte, dont plus de 250 professionnels HCL retraités, près de 200 personnels soignants extérieurs (libéraux, intérimaires, sans activité, étudiants), près de 200 étudiants des Instituts de Formation en Soins Infirmiers des HCL et une vingtaine de l’Institut des Sciences et Techniques de la réadaptation.

Du côté des médecins, on comptabilise 800 volontaires, dont près de 250 médecins seniors HCL, 105 candidatures extérieures (retraités, libéraux, anciens médecins HCL) et près de 500 internes.

Pourtant les Hospices civils de Lyon cherchent toujours des volontaires. Notamment des médecins anesthésistes réanimateurs, des pneumologues, des médecins urgentistes, des Infirmiers diplômés d’État, des aide-soignants diplômés d’État, des infirmiers anesthésistes diplômés d’État, des manipulateurs d’électroradiologie médicale diplômés d’État et des techniciens de laboratoire

Pour proposer vos compétences et votre aide, il est possible d'écrire aux HCL à l'adresse suivante : aide-covid19@chu-lyon.fr.