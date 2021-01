Lyon : plus de 5500 professionnels des HCL ont reçu leur première dose du vaccin

En tout, 16 806 personnes ont été vaccinées au sein des HCL depuis le début de la campagne vaccinale.

Les HCL ont communiqué ce mardi les chiffres du nombre de vaccinations réalisées dans leur giron depuis le début de la campagne de vaccination. D’après le dernier comptage établi ce lundi, 16 806 vaccinations contre le Covid-19 ont été effectuées. Parmi les personnes vaccinées, on trouve 5 644 professionnels HCL, 10 682 professionnels de santé hors HCL, aides à domicile et personnes âgées de plus de 75 ans. Et enfin 480 patients.