Lyon : plus de 135 heures perdues dans les bouchons

"Traffic Index" - Chaque année, plusieurs indicateurs révèlent le temps perdu par les automobilistes dans les bouchons des métropoles du monde entier. Qu'en est-il de Lyon ?

A chaque fois, les chiffres dépassent sur la centaine d'heures par an, nous renvoyant à ce temps perdu que nous ne retrouverons jamais. Plusieurs "traffic index" sont dévoilés chaque année, révélant l'impact des bouchons sur le quotidien des automobilistes et le temps envolé à cause de la congestion.

Ainsi, selon le "traffic index" de l'INRIX, les automobilistes lyonnais ont perdu 141 heures dans les bouchons en 2018. Une célèbre marque de navigateur GPS (Tom Tom) vient également de publier ses chiffres (rappelant qu'elle existe encore dans un monde où le smartphone a largement dévoré ses parts de marché).

135 heures selon une autre étude.

Ainsi, selon ses données, en 2018, les automobilistes lyonnais ont perdu 135 heures par an dans les bouchons, 19 minutes le matin, 18 minutes le soir, soit 37 minutes par jour. Lyon se hisse ainsi en sixième position en France, derrière Paris (150 heures), Marseille (146 heures), Bordeaux (146 heures), Grenoble (143 heures), Toulouse (143 heures) et Nice (139 heures). Au niveau européen, Lyon se classe à la 62e place sur 150, 119 sur 403 à l'échelle mondiale.

Selon ces mêmes données, les points noirs en ville restent l'autoroute du soleil, la rue de l'Université, l'avenue Félix Faure, le cours Gambetta / Grande rue de la Guillotière ainsi que l'avenue Jean Mermoz. Le pire jour de 2018 étant le 23 novembre, départ en week-end, avec un taux d'embouteillage de 53 %. A contrario, le 15 août ayant été la meilleure journée, avec seulement 7 %. Enfin, le 3 avril, alors que la SNCF était en grève, ce taux est monté à 39 % contre 29 en moyenne sur l'année.

Bref, autant de données qui sont à chaque fois une belle promotion des transports en commun en site propre, de la marche ou du vélo. Pas encore de classement "temps gagné" au passage, il va falloir y penser.