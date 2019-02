Lyon : peut-on encore trouver des places pour OL – Barça ?

La question revient régulièrement dans les discussions et les réseaux sociaux : est-il encore possible d’acheter des places pour OL - FC Barcelone qui se jouera à Lyon (en fait Décines) le mardi 19 février ?

OL - Barcelone : c'est l'un des matchs les plus attendus de l'année et le Stade de Lyon et ses 59 186 places ne suffiront pas à accueillir tous ceux qui espèrent assister à la rencontre. Aucun doute, la demande est clairement supérieure à l'offre pour ce 8e de finale de Ligue des Champions. Les places étaient d'autant plus rares à la base pour plusieurs raisons.

Environ 20 000 supporters de l'OL qui avaient acheté un pass trois matchs pour les phases de groupes de la Ligue des champions ont obtenu une place gratuite suite au huis clos contre le Shakhtar Donetsk. Par la suite, le club rhodanien a fait le choix de privilégier ses supporters et clients fidèles n'ouvrant la billetterie pour OL - Barça qu'à ses abonnés et titulaires de la carte MyOL.

Dès lors, pour le grand public, il ne reste plus aucune place en tribune pour la rencontre, à une exception près. Selon nos informations, il reste encore une vingtaine de packs brasserie Bocuse repas + match, vendus à 690 euros TTC l'unité. Un tarif très élevé, qui reste néanmoins inférieur à ceux parfois vus sur le marché parallèle, qui lui, n'offre aucune garantie.

Le danger du marché parallèle

Dans ce contexte, certains tentent d'obtenir des places sur les sites de petites annonces et les réseaux sociaux. Pourtant, acheter ces places en dehors du circuit officiel présente plusieurs risques importants, dont ceux de perdre son argent sans rien obtenir ou de se retrouver dans l'impossibilité de rentrer dans le stade le soir du match.

Ainsi, certains escrocs revendent plusieurs fois les mêmes places. Le soir de la rencontre, seule la première personne qui se présentera au guichet pourra rentrer, quand les autres qui arriveront après se verront notifier que leur place a déjà utilisée. D'autres encaissent l'argent sans rien envoyer en retour. Par ailleurs, selon nos informations, depuis plus d'un mois, des salariés de l'Olympique lyonnais scrutent les petites annonces postées en ligne et annulent les places qui sont revendues sur le marché parallèle quand ils parviennent à les identifier. Plusieurs tickets ont déjà été "neutralisés".

Bref, vendus déjà plus cher à la base par certaines personnes qui profitent de la forte de demande, ces tickets ne garantissent pas de pouvoir assister au match. Selon le club, les personnes qui ont reçu des places et qui auraient un doute sur leur validité peuvent néanmoins contacter le service client pour effectuer des vérifications.