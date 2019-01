Lyon : pas besoin de neige pour que la circulation soit perturbée

En temps normal, la circulation est moins perturbée à Lyon le mercredi matin. Néanmoins ce 30 janvier, c'est la congestion qui règne sur les routes et Lyon n'a pas besoin de neige pour que les bouchons soient omniprésents.

Circulation très difficile ce mercredi matin à Lyon, alors que les conditions météorologiques sont normales. Un accident de la circulation sur l'A46 en direction de Paris engendre 5 km de ralentissements.

Le périphérique Laurent Bonnevay est saturé, avec 7 km de bouchon en direction de Paris et 4 km dans l'autre sens. Sur le périphérique nord, une régulation du trafic a été mise en place sous l'ensemble des tunnels en direction de Genève.

Sur l'A7 en direction de Marseille, un accident s'est produit à Perrache, 7 kilomètres de bouchons se sont formés. Dans l'autre sens, la circulation est également très difficile avant le tunnel de Fourvière.

Les automobilistes sont invités à se reporter sur les transports en commun dans la mesure du possible ou à privilégier les modes doux comme le vélo. En temps normal, la circulation est moins compliquée le mercredi matin et on n'ose imaginer ce qu'aurait donné le trafic si les quelques flocons de neige qui sont tombés durant la nuit avaient tenu...