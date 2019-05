Lyon - Parcoursup : des lycéens acceptés à tort après un bug informatique

Suite à un bug informatique, des lycéens ont reçu une réponse positive sur Parcoursup avant d'être mis sur liste d'attente.

Selon le journal Le Progrès, suite à une erreur informatique, de nombreux lycéens inscrits sur Parcoursup ont reçu une réponse positive de la part d'établissements. Réponses qui se sont transformées le lendemain en “sur liste d'attente”. D'après le quotidien, ce bug concernerait 400 formations sur les 14 500 qui existent en France, notamment dans le domaine sanitaire. Pour les lycéens qui ont été finalement placés sur liste d'attente, se pose la question du sort réservé aux formations qu'ils ont refusé entre temps. Cette erreur pourrait donc avoir un impact sur de nombreux candidats puisque l'annulation d'une décision positive impacterait les places disponibles d'autres élèves créant ainsi une réaction en chaîne dont l’ampleur est difficile à évaluer.

Selon le Progrès, le ministère assure que tous les candidats ont reçu “une information individuelle”. Or d'après nos confrères, les familles concernées n’ont pas vraiment d’informations plus précises aujourd’hui. Seul un message - “la plateforme est actuellement disponible pour une simple consultation de votre situation. Vous pourrez accéder à vos données et fournir des réponses aux formations ultérieurement” - apparaîtrait.