Lyon : ouverture prochaine pour nouveau Clos Jouve à la Croix-Rousse

Le parc-jardin réaménagé comportera 50 % d'espaces végétalisés, des bancs, des tables de pique-nique et des transats.

Situé au cœur du quartier de la Croix-Rouuse, le parc-jardin du Clos Jouve rouvrira le 20 février après plusieurs mois de travaux. “Ce sont en effet 3 000 m2 qui ont été entièrement aménagés, pour faire du Clos Jouve un véritable îlot de fraîcheur ouvert sur le quartier. Ce projet a aussi été l’occasion de reconfigurer les voiries attenantes, pour apaiser et sécuriser les circulations et itinéraires modes doux”, explique la ville de Lyon dans un communiqué.

En tout, plus de 1500 m2 de nouvelles surfaces végétalisées ont été plantés, avec une cinquantaine d’arbres, plus de 300 arbustes et 4 000 plantes vivaces. On y trouvera aussi des bancs et banquettes, des tables de pique- nique et des transats. Les travaux auront coûté 1 480 000€.