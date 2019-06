Lyon : ouverture en 2020 ou 2021 pour l'académie de l’OMS

Le centre international de formation de l’OMS devrait ouvrir ses portes à Lyon d'ici 2020 ou 2021. Un lieu où travailleront une soixantaine de personnes.

Mi-juin, le président de la République, Emmanuel Macron, et le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, ont signé une déclaration d'intention pour la création du centre de formation international de l’OMS. Un centre qui devrait ouvrir ses portes d'ici 2021. “L'OMS pousse pour ouvrir le plus rapidement possible”, a expliqué Georges Képénékian, vice-président de la métropole de Lyon, présent lors de la signature de la déclaration d'intention. Une ouverture dès 2020 pourrait même être envisagée.

Cette “académie de l'OMS” proposera une formation continue aux professionnels de santé. “L’académie de l'OMS (...) va révolutionner l'enseignement continu tout au long de la vie dans le domaine de la santé [et] ambitionne de dispenser des formations à des millions de gens”, a indiqué l'OMS dans un communiqué. Selon l'ancien maire de Lyon, 60 personnes seront installées en permanence à Lyon dans ce nouveau centre qui accueillera 400 personnes en moyenne en présentiel. Le centre de formation lyonnais s'appuiera sur les six autres antennes de l’OMS dans le monde et “sera connecté à Lyon à l’université et aux institutions de santé”, explique M.Képénékian.

Quant au lieu “la logique veut que ce soit non loin du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) dans le quartier du Biodistrict Lyon-Gerland”, a conclu ce dernier.

Les 9 et 10 octobre prochain, Emmanuel Macron et le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus devraient se retrouver à Lyon pour la signature du fonds mondial de l'OMS. La première pire de l’académie sera déposée durant ces deux jours.