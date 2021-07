Lyon : ouverture de la plaine d'Asie ce mercredi, le zoo du parc de la Tête d'Or s'agrandit

Dès ce mercredi après-midi, les visiteurs du zoo du parc de la Tête d'or, à Lyon, peuvent découvrir un nouvel espace : la plaine d'Asie.

Ce nouvel espace sera composé d'une grande zone végétalisée et de deux espaces dédiés aux animaux. La plaine d'Asie s'étend sur un espace de 4000m². La plaine d'Asie pourra accueillir jusqu'à 199 personnes en simultané.

La nouvelle zone du zoo accueillera 80 animaux, soit 19 espèces différentes. Parmi ces espèces, certaines étaient déjà présentes au zoo, comme les gibbons, et ont été déplacées pour bénéficier de plus grands enclos. Le reste des animaux provient d'un programme d'échange et d'élevage européen mené par l'Association européenne des zoos et des aquariums. Tous sont nés en captivité, et 11 espèces sont en danger. Du côté végétal, plus de 10 000 végétaux ont été plantés, en provenance de plusieurs zones d'Asie mais aussi du jardin botanique du parc de la Tête d'or.

Le projet avait été porté et mis en œuvre par la municipalité précédente, dirigée par Gérard Collomb. Le maire actuel, Grégory Doucet, a tenté de jongler entre cet héritage et la présentation d'une nouvelle orientation pour le zoo, plus proche de ses promesses de campagne, lors de l'inauguration de la plaine d'Asie. Lire le décryptage de Lyon Capitale ICI.

