Lyon : opération escargot ce vendredi, des perturbations à prévoir

Ce vendredi matin, à partir de 7h30, les conducteurs de VTC organiseront une opération escargot dans les rues de Lyon. Des perturbations sont à prévoir pour les automobilistes.

Comme nous l'annoncions ce jeudi, 120 conducteurs de VTC attaquent Uber aux prud'hommes à Lyon. Ils demandent une requalification de leur relation contractuelle avec la plateforme américaine (lire ici). À cette occasion, ils vont organiser une opération escargot dans les rues de Lyon en début de journée.

Les conducteurs de VTC se donneront rendez-vous à 7h30 à Gerland, puis partiront à vitesse réduite dès 9h00 du Palais des Sports, jusqu'au conseil des prud'hommes. Ils passeront par l'avenue Jean Jaurès, la rue de Bonnel, puis le boulevard Eugène Deruelle, dans le quartier de la Part-Dieu. Des perturbations de la circulation sont possibles sur les secteurs autour de ces axes et des zones de départ et d'arrivée. Plus d'une centaine de voitures est attendue.

À travers cette action, les conducteurs lyonnais de VTC espèrent faire connaître leur situation et leur nouveau combat contre Uber devant la juridiction des prud'hommes auprès du grand public (lire ci-dessous).