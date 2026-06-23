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La préfecture du Rhône a annoncé l’activation du niveau « information-recommandation ». ©DR

La vigilance orange pollution activée dans le bassin lyonnais

  • par Loane Carpano

    • La vigilance orange pollution est activée dans le bassin lyonnais. Un arrêté comportant une liste de mesure d'urgence sera effectif ce mercredi 24 juin, à compter de minuit.

    Face à l'épisode de pollution à l'ozone, touchant actuellement le bassin lyonnais, le préfet du Rhône active la vigilance orange pollution. Afin de répondre à cet épisode et de réduire l'émission de polluant, un arrêté comportant une liste de mesures d'urgence, sera effectif à compter du 24 juin, minuit.

    A compter de ce mercredi, la vitesse de circulation sur les routes sera ainsi limitée à 70 km/h sur tous les axes routiers du département à 80 ou 90 km/h. La circulation différenciée est quant à elle maintenue. En parallèle, l'utilisation des barbecues à combustible solide et la pratique du brûlage de déchets sont interdites. Les travaux d'entretien avec des produits à base de solvants organiques, type white spirit, peinture et vernis, doivent être reportés.

    Mesures pour les professionnels

    Chez les professionnels, les opérations émettrices de particules fines, d’oxydes d’azote (NOx) ou de Composés Organiques Volatils (COV) doivent être reportées à la fin de l’épisode, l’utilisation de groupes électrogènes n’est autorisée que pour satisfaire l’alimentation d’intérêts essentiels, notamment de sécurité.

    Dans le domaine du BTP, les entreprises dont les chantiers sont générateurs de poussière devront réduire leurs activités, l'usage des engins de manutention thermique devra quant à lui être limité au profit d'engins électriques. Enfin, dans le secteur agricole, tout fertilisant organique épandu doit être enfoui en même temps que le chantier d’épandage.

    Lire aussi : La vigilance sécheresse activée dans le département du Rhône

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